Vijf redenen waarom de Rode Duivels plots favoriet zijn

5-2 winst tegen Tunesië, 99 procent zekerheid over kwalificatie voor de volgende ronde en bij momenten fantastisch voetbal. Deze Rode Duivels kunnen lang meegaan op dit wereldkampioenschap. Alvast vijf redenen waarom de Rode Duivels plots tot de favorieten behoren.

1. Omdat België het vlotst scoort

Acht doelpunten in twee wedstrijden. Geen enkel land op het wereldkampioenschap doet beter. Alleen Rusland scoorde ook al acht keer, maar België speelde minder minuten blessuretijd, dus als je per negentig minuten kijkt, scoren de Belgen beter met 3,73 goals per 90 minuten. Gemiddeld scoren de landen op dit toernooi slechts 1,15 goals per negentig minuten. De doelpuntenproductie van de Rode Duivels is dus de meest indrukwekkende van alle ploegen op dit tornooi.

Met die acht goals hebben de Rode Duivels nu al vaker gescoord dan op alle voorgaande WK’s, behalve Mexico 1986. Toen werd er 12 keer gescoord, maar met acht goals in twee wedstrijden zit België na twee wedstrijden op schema om ook het record van het beste Belgische WK ooit te breken. Tegen Tunesië was het de eerste keer in de geschiedenis dat de Rode Duivels vijf keer scoorden in één WK-wedstrijd. Zelfs de eerste keer dat er drie keer wordt gescoord in de eerste helft van een WK-wedstrijd.

1. België – 8 goals

2. Rusland – 8 goals

3. Kroatië – 5 goals

4. Spanje – 4 goals

5. Portugal – 4 goals

2. Omdat België het meeste ‘expected goals’ heeft

5,22 expected goals. Niemand op dit toernooi doet beter dan de Rode Duivels. Dat wil zeggen dat er niemand meer doelrijpe kansen creëerde dan België. Expected goals is een relatief nieuw toegepaste een statistiek die elke kans een waarde geeft, die waardes optelt en zo tot een aantal doelpunten komt die de ploeg op basis van de kansen had moeten maken. Dus je kan concluderen dat de Rode Duivels op dit WK niet alleen het meest scoren, maar ook het meest aantal waardevolle doelkansen creëert.

1. België – 5,22 expected goals (xG)

2. Duitsland – 4,62 xG

3. Spanje – 4,23 xG

4. Brazilië – 4,14 xG

5. Kroatië – 3,54 xG

3. Omdat alleen Lukaku al meer scoorde dan 29 andere landen

Vier doelpogingen, vier doelpunten. Lukaku is de eerste Belg die vier keer scoort op een WK. En dat tegen een afwerkingspercentage van honderd procent. Verbluffend. Zeker als je weet dat Lukaku met zijn vier goals in z’n eentje beter doet dan 29 andere landen op deze wereldbeker (op het moment dat de wedstrijd van Engeland nog moest beginnen).

Lukaku is de eerste Belg die vier keer scoort in hetzelfde WK. Met zijn vijf WK-goals in totaal evenaart hij Marc Wilmots als recordhouder.

4. Omdat de toppers ook in topvorm zijn

Niet alleen Romelu Lukaku laat straffe statistieken optekenen. Ook Eden Hazard is on fire. Eden Hazard is in zijn laatste 21 interlands bij 23 doelpunten betrokken. Hij scoorde zelf 11 keer en gaf 12 assists. En ook hij scoorde zaterdag twee keer en gaf één assist. Ook Dries Mertens doet steeds beter en Kevin De Bruyne is misschien minder zichtbaar aanwezig, maar is o zo belangrijk voor de ploeg. Als zij met z’n allen op toerental draaien, moet dit België voor niemand onderdoen.

5. Omdat de buitenlanders het zeggen

In Engeland zijn ze onder de indruk. Zo schrijft The Guardian het volgende: “België ziet eruit alsof ze hun favorietenstatus gaan waarmaken. Zes op zes, ze scoren erop los. En ze hadden er nog veel meer kunnen maken. Met hun slimme positiewissels en beweging zijn ze een plezier om naar te kijken als ze aanvallen.”

Ook het Duitse Bild ziet het groots. “Diese Tor-Show war titelreif”, is de titel boven het stuk over de Belgen. Vrij vertaald: “Dit doelpuntenfestival was er eentje van een toekomstige wereldkampioen.” The New York Times gooit het over dezelfde boeg. Het ziet de 5-2 als een ‘statement’ van de Belgen.

