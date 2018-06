Voormalig bondscoach en WK-analist René Vandereycken hoopt vooraf dat Tunesië de pijnpunten van de Rode Duivels niet zouden afstraffen. België won met 5-2, maar was ook Vanderyecken onder indruk? Niet helemaal. “Ik begrijp de euforie, maar Tunesië was zwakker dan verwacht.”

Moeten we oppassen met euforisch zijn?

“Ja. Het is begrijpelijk dat supporters euforisch en fier zijn, maar we hebben het ook al gehoord in reacties van spelers en de bondscoach: ze blijven nuchter. Dat ...