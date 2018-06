Hoe een weggegooid zakdoekje de 32 jaar oude moord op de 12-jarige Michella oploste

32 jaar lang heeft de politie in het donker getast over de aanranding van en moord op Michella Welch (12). Onverhoopt is het onderzoek nu in een stroomversnelling gekomen en is er een verdachte geïdentificeerd, allemaal dankzij een zakdoekje uit een restaurant.

De twaalfjarige Michella Welch en haar twee jongere zusjes trokken op 26 maart 1986 naar Puget Park, een park niet ver van hun huis in Tacoma, Washington. “Rond 11 uur fietste Michella naar huis om eten te gaan halen voor de drie, waarop de zusjes naar een restaurant vlakbij gingen om het toilet te gebruiken”, doet politiechef Don Ramsdell het relaas bij CNN.

Hun zusje kwam niet meteen terug, dus speelden de meisjes tot 14 uur voort. Toen ze naar de plek in het park gingen waar ze zouden picknicken met Michella, zagen ze daar haar fiets en het eten liggen. Ze brachten hun babysitter meteen op de hoogte, die de moeder van de meisjes contacteerde. De politie verspreidde meteen een opsporingsbericht en zette een zoektocht op poten.

“Om 23 uur vond een speurhond het lichaam van Michella”, aldus Ramsdell. Haar lichaam lag in de gracht in een desolaat gebied, op een kleine 500 meter van het park. Ze was aangerand en vermoord.

Onderzoek

Het onderzoek naar de moord leverde erg weinig op. In augustus van dat jaar werd een 13-jarig meisje vermoord, herinnert Ramsdell zich. Hij was toen nog een jonge agent en dacht net als de andere agenten dat de twee moorden wel eens met elkaar verbonden konden zijn.

“Onze gemeenschap was geschokt door de twee moorden”, zegt openbaar aanklager Mark Lindquist. “Daarom hebben we een team binnen de politie opgericht om, los van het gewone politiewerk, de moorden te onderzoeken.”

DNA

Van zaken die gevonden worden op de plaats waar het lichaam lag, ontwikkelde het team een mannelijk DNA-profiel. Dat leverde geen enkele overeenkomst op met bestaande personen. In 2016 werd een genetische geschiedkundige aangesteld. “Die gebruiken een DNA-technologie waarmee onbekende profielen gelinkt kunnen worden aan familieleden. Traditionele genealogie wordt gebruikt om stambomen te maken van families”, aldus Ramsdell.

Daardoor werden twee broers als verdachten geïdentificeerd. Ze werden sindsdien in de gaten gehouden, zegt Ramsdell, en zo werd Gary Hartman (66) gevolgd naar een restaurant waar hij koffie ging drinken met een collega.

Zakdoekje

“Ik hield hem goed in de gaten”, zegt inspecteur Steve Reopelle. “Hij gebruikte een zakdoek meerdere keren, vouwde hem op, stopte het in een zak en vouwde die dan weer op. Toen hij het restaurant verliet, liet hij de zak achter.”

De zakdoek werd meegenomen en bestudeerd. Het DNA erop werd vergeleken met dat van op de plaats delict en er werden overeenkomsten gevonden. Hartman werd woensdag opgepakt door de politie. De man werkte voor de overheid als verpleger. Hij is aangeklaagd voor moord met verkrachting en wacht in een detentiecentrum zijn proces af.