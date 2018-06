De Wever gaat in tegen premier Michel: “Keuze voor Frans vliegtuig als vervanger van F-16’s is uitgesloten”

Het is voor N-VA-voorzitter Bart De Wever uitgesloten dat de regering-Michel voor de Franse Rafale zou kiezen als vervanger voor onze F-16’s. Dat heeft De Wever zondag duidelijk gemaakt in De Zevende Dag op Eén. “Als het daar op uitkomt, dan denk ik dat we beter niets doen”, aldus De Wever, die het Franse gevechtstoestel “een toestel dat eigenlijk niks kan” noemde. Ook de langere inzet van de F-16’s is voor de N-VA-voorzitter geen optie.

Pas afgelopen vrijdag floot premier Charles Michel minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) terug, nadat de minister had verklaard dat het Franse voorstel niet in de procedure zit. Een week geleden had de premier immers nog verklaard dat de regering drie pistes analyseert om binnen enkele jaren de verouderde F-16’s te vervangen: een langer gebruik van de F-16’s, de voorstellen rond de F-35 en de Eurofighter die binnen de officiële procedure binnenkwamen én de Rafale, die buiten die procedure binnenliep.

Het kabinet van de premier benadrukte vrijdag dat het Franse aanbod wel degelijk in overweging wordt genomen. “De beslissing wordt in de schoot van de regering genomen en nergens anders”, luidde het.

Maar voor De Wever is het uitgesloten dat de regering voor de Rafale of een langer gebruik van de F-16’s zou kiezen. De Rafale “is voor mij uitgesloten”, aldus De Wever. “Als het daar op uitkomt, dan denk ik dat we beter niets doen, maar dan is het met Defensie zo ongeveer gedaan”. Hij voegde er aan toe dat “3,4 miljard euro op tafel leggen voor een toestel dat eigenlijk niks kan, geen enkele zin” heeft.

Hij benadrukte ook dat de regering een procedure heeft opgestart, “die voor een keer eens transparant en zonder politieke bemoeienis verloopt”. Ook de huidige F-16’s langer gebruiken, sluit de N-VA-voorzitter uit, “want niemand doet dat”.

SP.A-voorzitter John Crombez besloot dat De Wever weliswaar zegt dat premier Michel “de baas is, maar eigenlijk de boom in kan”.