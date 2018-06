Kwade man lost twee schoten met jachtgeweer aan Italiaans restaurant

Sint-Pieters-Leeuw - Een man heeft zondagochtend twee schoten gelost aan het Italiaans restaurant De Piste in Sint-Pieters-Leeuw. De politie onderzoekt waarom de man dat deed, maar mogelijk had het te maken met de ex-vrouw die op dat moment in het gebouw aanwezig was. Hij werd opgepakt nadat hij crashte met zijn wagen.

De man was zondagochtend rond 5 uur naar het restaurant, op de hoek van de Bergensesteenweg met de Burgemeesterstraat, gereden. Met zijn jachtgeweer loste hij op straat twee schoten. Die waren niet gericht op het restaurant, maar waren er naar verluidt wel duidelijk hoorbaar.

Waarom de man de schoten loste, wordt op dit moment nog onderzocht. Mogelijk is er een link met de ex-vrouw van de man, die op het moment van de feiten aanwezig was in het gebouw.

Na het voorval reed de kwade man weg richting Halle, waarna hij op het rond punt ter hoogte van de Lotstraat crashte. Hij raakte daarbij niet gewond, maar de politie kon hem zo wel aanhouden. Het parket voerde zondagochtend ter plaatse een onderzoek, maar zij reageren voorlopig niet. Of er ook in het verleden al relationele problemen waren tussen het koppel, wil de politie niet bevestigen.