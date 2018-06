Geen WK? Dan scoort Ciman wel een héérlijke vrije trap voor Los Angeles FC

Laurent Ciman werd vorige zaterdag terug naar België gestuurd. De verdediger van het Amerikaanse Los Angeles FC was als reserve mee naar Rusland gevlogen met de Rode Duivels. De technische staf rekent echter op Thomas Vermaelen en Vincent Kompany om tijdig fit te zijn, Ciman mocht dus beschikken. Daar zijn ze bij zijn club ongetwijfeld blij om.

Ciman scoorde afgelopen nacht de openingstreffer in de 2-0 zege van Los Angeles FC tegen Colombus Crew in de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. De verdediger zette zijn ploeg al na vier minuten op voorsprong met een vrije trap vanop dertig meter. Diomande (8.) verdubbelde een handvol minuten later de score. Los Angeles staat in de Western Conference op de derde plaats met 27 punten uit vijftien matchen. Kansas City (32 ptn) voert de stand aan, voor FC Dallas (29).

Coach Bob Bradley loofde nadien Ciman. “We weten dat hij een echte leider is”, verklaarde de trainer over zijn captain. “Het is een kerel die het team kan helpen. Zijn vrije trappen kunnen verrassen. Hij is een echte meerwaarde voor ons.”

“Ik ben iemand die snel een pagina kan omdraaien”, vertelde Ciman na zijn succesvolle comeback. “Ik speel in een fijne club, het was dus makkelijk om terug te keren. Ik ben uiteraard teleurgesteld dat ik niet meer op het WK ben maar ik begrijp dat het in het voetbal zo gaat. Ik heb me echt geamuseerd met de nationale ploeg. Maar ik ben heel tevreden nu terug te zijn.”