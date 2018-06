Zo gaan Russen uit in Nizhny Novgorod

Het WK is nu tien dagen ver, maar het gewone leven gaat gewoon door in Rusland. Wij bezochten Nizhny Novgorod, een van de “kleinere” WK-steden, zowel overdag als ’s nachts en laten u proeven van de sfeer.

Net als in België is er in Rusland een groot verschil tussen een weekenddag en een weekdag. Dat is tijdens het WK niet anders. In de week worden de cafés en discotheken overgenomen door buitenlandse voetbalfans. Maar in het weekend strekken de lokale Igors en Marina’s hun benen.

Professioneel als we zijn trokken wij er in de nacht van zaterdag op zondag op uit om Rusland by night te ontdekken. Niet in de wereldstad Moskou, wel in het “provincienest” Nizhny Novgorod. Al is de stad aan de Volga met 1,2 miljoen inwoners naar Belgische normen een metropool.

Proef mee van de sfeer in de korte juni-nachten in Rusland. De zon komt al op om 2 uur in de ochtend. De meeste Russen drinken en dansen op straat, want ook ’s nachts wordt het niet frisser dan 25 graden. Kebabstandjes en discotheken doen herkenbaar aan, de danseressen op het midden van een straat en elektrische wagentjes zijn dan weer typisch Russisch.