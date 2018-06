Dronken man richt ravage aan met gestolen bulldozer

Antwerpen - De Antwerpse politie deed zaterdagavond een opmerkelijke vaststelling. Een dronkenman had een kleine bulldozer van vijf ton op een werf gestolen en maakte er een ritje mee in de Dambruggestraat. Hij verloor de controle over de machine, beschadigde drie voertuigen en zette het vervolgens op een lopen.

Toen de politie de beschadigde bulldozer en de drie beschadigde wagens aantrof, was de bestuurder nergens te bespeuren. Hij had het op een lopen gezet, maar werd verderop in de straat tegengehouden door een groep mensen. De politie nam de man apart en liet hem een ademtest afleggen. Die bleek positief.