Leekens reageert op ontslag bij Hongarije: “Ik dacht aan de lange termijn, bond wilde direct resultaten”

Georges Leekens was zondagochtend te gast in De Zevende Dag. Als ex-bondscoach van zowel België als Tunesië was hij de expert van dienst in de talkshow, na de zege van de Rode Duivels gisteren. Leekens kwam ook terug op zijn snelle ontslag bij Hongarije.

Na amper zeven maanden werd Leekens eerder deze week aan de deur gezet bij de nationale ploeg van Hongarije. Oorzaak was het gebrek aan vooruitgang in het spel en de resultaten, liet de bond weten. “Ik ben de vier oefenwedstrijden (1 gelijkspel, 3 nederlagen, nvdr.) aangepakt om enkele zaken te veranderen. Ik wilde herstructureren en een structuur op poten zetten, met het oog op de lange termijn. Dat deed ik ook bij België en Tunesië, zij staan terug op het WK. De bond wilde echter direct resultaten, terwijl ik vind dat zoiets tijd vraagt om op te bouwen.” Wat de toekomst brengt, is nog niet geweten. “Er is momenteel niets concreet, maar in het voetbal kan het snel gaan.”

Leekens had de partij van de Rode Duivels aandachtig gevolgd en was onder de indruk. Maar hoeveel procent van wat we nu zien is nog het werk van Leekens, wilde de interviewer weten. Leekens lachte: “Nog 5%”, aldus de coach. “Toen ik bondscoach was, waren de ervan spelers van nu gasten van rond de 20 jaar. Ze zijn geovuleerd, het zijn nu volwassen mannen. Ze hebben enorm veel ambitie, de beste zijn is niet goed genoeg. Ze zetten kritiek om in positieve energie. Roberto Martinez levert goed werk, hij houdt de ploeg goed bij elkaar.”