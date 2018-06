Romantische Niels (25) schakelt dansschool in om vriendin met flashmob ten huwelijk te vragen in Colruyt Video: Glenn De Lissnyder/Joerie Declerck

Middelkerke - Niels Lambert uit Middelkerke wil dolgraag trouwen met zijn vriendin Tammy Meseure (24) trouwen, en deed ruim een jaar geleden inspiratie op om haar op een erg originele manier ten huwelijk te vragen. Na meer dan zeven maanden intense voorbereiding en strikte geheimdoenerij, trok Niels zaterdag naar de Colruyt om de belangrijkste vraag van zijn leven te stellen en zijn vriendin een ongelooflijke verrassing te bezorgen.

Niels kreeg het idee voor het originele aanzoek toen hij een jaar geleden een video van een flashmob zag op YouTube. “Die video heb ik dan naar mijn eigen hand gezet”, aldus de man uit Middelkerke. Nadat hij toestemming had gevraagd aan de Colruyt waar Tammy werkt, ging hij aan de slag om zijn briljante plan uit te voeren. En dat had heel wat voeten in de aarde.

“Ik heb twee mensen ingeschakeld die een groep op WhatsApp hebben opgericht”, zegt Niels. “Ik mocht er zelf niet inzitten, want als je ’s avonds plots een bericht krijgt...” Om de flashmob tot een goed einde te brengen, werden vrienden en kennissen ingeschakeld en werd de hulp in geroepen van de Oostendse dansschool Gevada, zodat iedereen de goede danspasjes kon leren.

Niels deed ook beroep op zijn vriend Glenn De Lissnyder, cameraman en video monteur bij StudioGDL - om zijn spetterende aanzoek te filmen en een aftermovie te maken van het heuglijk moment. Ook het zoontje van het koppel - de twee en een half jaar oude Mattiz - zat in het complot en verraste enthousiast zijn mama.

Tammy was erg onder de indruk van de flashmob en kon haar tranen niet bedwingen, maar zei volmondig ‘ja’ op de vraag van haar vriend en toekomstige echtgenoot. Binnenkort volgt er dus nog een onvergetelijke dag als de kersverse verloofden in het huwelijksbootje stappen.

Foto: GDL

Foto: GDL