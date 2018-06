Restaurantuitbater zet vuilniszakken te vroeg buiten: bijna 1.200 euro boete

Schaarbeek - In Schaarbeek heeft de uitbater van restaurant ’t Potverdoemmeke een boete van 1.190 euro gekregen nadat hij - perongeluk - zijn vuilniszakken te vroeg had buiten gezet. Een kleine vergissing die de man wel erg duur komt te staan. “Dit is diefstal”, zegt hij aan La Dernière Heure.

Mathias, al enkele jaren de eigenaar van restaurant ’t Potverdoemmeke in hartje Schaarbeek, zette zo’n half jaar geleden zes vuilniszakken op de stoep. Klaar om opgehaald te worden door de vuilniswagen de dag nadien, zo dacht hij. Maar Mathias vergiste zich van dag en het vuilnis werd niet opgehaald.

“Diefstal”

De gemeentewerkers doorzochten de vuilniszakken, vonden kassaticketjes van het restaurant en konden zo de eigenaar traceren. Zodra hen duidelijk werd wie het vuilnis had buiten gezet, gaven ze Mathias te kennen dat hij een boete zou krijgen.

Dat hij een boete krijgt, kan Mathias eigenlijk wel begrijpen. Maar het bedrag vindt hij overdreven: “Het is niet minder dan 1.190 euro. Dat is schandalig, dat is diefstal. Zelfs een dronken chauffeur krijgt niet zo’n zware boete!”

In een video op zijn Facebookpagina doet de man zijn relaas. “Ik heb de gemeenschap een brief gestuurd, me geëxcuseerd voor de menselijke fout die ik gemaakt heb. Ik ben het hen ook zelf gaan uitleggen. Maar hun besluit stond vast: ze weigeren de boete in te trekken. Ik vind dit een erg hoge tol voor één keer, in vier jaar tijd, het vuilnis een dag te vroeg buiten te zetten.”