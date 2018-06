Rode Duivels en Engeland staan in alles gelijk - wat bepaalt dan wie de groep wint?

Momenteel staan België en Engeland broederlijk naast elkaar op de eerste plaats in Groep G, met elk het maximum van de punten. Beide landen zijn zo al geplaatst voor 1/8e finales. Maar als de Rode Duivels donderdag gelijkspelen tegen de Engelsen, wie wordt dan groepswinnaar? Plots blijkt... het Fair Play-klassement doorslaggevend.

Beide ploegen zijn mathematisch al zeker van kwalificatie voor de 1/8e finales, maar het onderlinge duel zal beslissen in welke helft van de tabel de Rode Duivels vanaf dan zullen aantreden. En dat is belangrijk. (zie lager)

Maar wat als België-Engeland op een gelijkspel eindigt? Wie wordt dan groepswinnaar?

Vijf criteria

De volgorde in criteria om groepswinst te bepalen is als volgt:

1) aantal punten

2) doelsaldo

3) gemaakte goals

4) geïncasseerde goals

5) Fair Play

Bij een gelijkspel zouden de Rode Duivels en de Engelsen elkaar perfect in evenwicht houden: voorlopig hebben beide landen zes punten, een doelpuntensaldo van +6 met elk acht gemaakte doelpunten en twee tegengoals.

In geval van gelijke standen in al die criteria, besliste de FIFA echter om de Fair Play de doorslag te laten geven.

Hoe werkt die Fair Play?

Die reglementering werkt als volgt: een team krijgt 1 punt voor een losse gele kaart, 3 punten voor een rode kaart als gevolg van twee gele kaarten, 4 punten voor een directe rode kaart en 5 punten voor een gele kaart gevolgd door een directe rode kaart. Het team met de minste punten, haalt het van het andere team. In het geval van de Rode Duivels zou Engeland de groep winnen, omdat de Three Lions maar 2 gele kaarten kregen in hun eerste twee wedstrijden, terwijl de Duivels er samen al 3 onder hun neus geschoven kregen.

Als Engeland donderdag één gele kaart meer pakt dan België is de stand ook daar gelijk. Dan wordt de groepswinnaar met lottrekking aangeduid. Dat allemaal in de veronderstelling dat Engeland en België gelijkspelen.

Favorieten samen in bovenste tabel

De winnaar van groep G komt in de knock-outfase in de bovenste tabel terecht, tegen het tweede team uit groep H. Wie in groep G tweede eindigt, komt in de onderste helft van de tabel terecht.

De favorieten lijken in de bovenste tabel terecht te gaan komen, met onder andere Duitsland dat op een tweede plaats in groep F lijkt af te stevenen, Brazilië dat favoriet is voor groepswinst in groep E en Frankrijk dat groep C lijkt te gaan winnen. Verder komen Rusland of Uruguay, Spanje of Portugal, Argentinië als het dinsdag wint van Nigeria, en het team dat tweede eindigt in groep H in de bovenste tabel in actie.

In de onderste tabel lijkt het er wat rustiger aan toe te zullen gaan, met Spanje of Portugal, Rusland of Uruguay, Kroatië, Denemarken, Mexico, Zwitserland, en Japan of Senegal die daarop lijken af te stevenen. Een op papier makkelijkere weg naar de finale, dus.

Martinez zal enkele spelers rust gunnen

Misschien is het daarom gunstiger voor de Rode Duivels om de groepswinst aan Engeland te laten, om de favorieten tot in de finale te ontwijken. Bondscoach Roberto Martinez liet al weten dat hij enkele kernspelers rust zal gunnen in de wedstrijd tegen de Engelsen. Het wordt afwachten of de Engelse bondscoach Gareth Southgate hetzelfde denkt.