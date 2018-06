Man in elkaar geslagen door politie in Leuven: “Gewoon omdat ik hun hond aaide”

Leuven - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 18-jarige man uit Keerbergen in Leuven opgepakt. Alec V. wilde een politiehond aaien, kon zijn identiteitskaart niet voorleggen en verzette zich tegen zijn arrestatie, maar werd naar eigen zeggen erg hard aangepakt. “Het geweld dat een agent tegen mij gebruikt heeft, is niet in verhouding daarmee”, zegt Alec V. “Die agent moet ontslagen worden.” De zaak wordt nu verder onderzocht door het parket.

De 18-jarige Alec V. was vrijdagavond gaan feesten in danscafé Rumba in Leuven. Toen hij rond 2 uur onder invloed buiten rondliep, zag hij twee agenten die aan het patrouilleren waren met hun politiehond. “Ik heb die politiehond geaaid”, zegt V.

Een politiehond aaien mag niet, dus vroegen de agenten hem om zijn identiteitskaart. “Ze scholden me uit. Mijn identiteitskaart had ik niet bij, dus zeiden ze dat er een probleem was. Ik probeerde weg te stappen, maar ik voelde plots een hand op mijn hoofd en werd door een van de agenten neergegooid met mijn neus naar de grond.”

Tijdens het boeien verzette de 18-jarige Keerbergenaar zich, waardoor hij nog een slag in het gezicht en in zijn maag kreeg. “Maar na het boeien verzette ik me niet meer. Toen werd ik nog gestampt in mijn maag en kreeg ik vuistslagen op mijn gezicht en borst. Hij heeft ook op mijn gezicht geslagen met een matrak. Mensen wilden helpen, maar werden weggejaagd. Ik werd ook meermaals uitgescholden. Hoe de politie mij behandeld heeft, is echt niet in verhouding tot wat ik deed.”

In shock

V. bracht de nacht door in de cel. In het ziekenhuis werden schaafwonden, bloeduitstortingen, bloedingen en krabben vastgesteld. “Ik overleef op pijnstillers”, zegt het slachtoffer. “En ben mentaal in shock.”

De 18-jarige man zegt naar het Comité P te zullen stappen. “De politie heeft zich als maniakken gedragen. Zulk gedrag hoort thuis in oorlogsgebieden. Die agent moet ontslagen worden. Het is schandalig dat ik een hond aai en daardoor nu vier pijnstillers per dag moet nemen.”

Op het moment van de feiten stonden er heel wat mensen te kijken naar de arrestatie. “Mensen die gefilmd hebben, vraag ik dan ook om me de beelden te bezorgen via e-mail.”

Parket start onderzoek

De politie van Leuven was karig met commentaar, maar bevestigde aan Het Nieuwsblad Online dat er een interventie was geweest. Er werd een pv opgesteld en de zaak wordt nu verder door het parket onderzocht.