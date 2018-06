Schutter vuurt twee keer met jachtgeweer, vlucht weg en crasht op rotonde

Sint-Pieters-Leeuw - Een schietincident in de buurt van een Italiaanse restaurant veroorzaakte zondag onrust.

Een man heeft zondag omstreeks 5 uur 's ochtends twee schoten met een jachtgeweer afgevuurd ter hoogte van het Italiaanse restaurant De Piste op de hoek van de Bergensesteenweg en de Burgemeesterstraat.

Hij schoot in de lucht, maar de schoten waren duidelijk hoorbaar in de zaak. Vermoedelijk wou de man een vrouw bedreigen met wie hij een relatie had.

De vrouw was op dat moment aanwezig in het appartement boven het restaurant. Na het lossen van de schoten vluchtte de verdachte via de Bergensesteenweg richting Halle.

Ter hoogte van de rotonde met de Lotstraat verloor hij echter de controle over het stuur en crashte hij tegen de rotonde. De politie kon hem aanhouden en hij werd ter beschikking gesteld van het parket.

De Burgemeesterstraat was zondagochtend een tijdlang afgesloten omdat het lab een uitgebreid onderzoek kwam voeren. Waarom de man de schoten loste, is momenteel niet duidelijk. Politie noch parket willen bevestigen dat de man in het verleden de vrouw al bedreigd heeft.