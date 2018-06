VS dreigt ermee vredesplan voor Midden-Oosten voor te stellen zonder steun van Abbas

De Verenigde Staten willen binnenkort een vredesplan voor het Midden-Oosten voorstellen en zouden dat ook kunnen doen zonder de steun van de Palestijnse president Mahmoed Abbas. Daarmee heeft Jared Kushner, schoonzoon en adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, zondag gedreigd in een interview met de Palestijnse krant Al-Quds.

Kushner heeft onder meer zijn twijfels of de 83-jarige Abbas in staat of bereid is toegevingen te doen met het oog op een vredesakkoord met Israël. “Om tot een deal te komen, moeten de twee partijen een sprong maken en ergens middenin landen (...). Ik ben niet zeker of president Abbas in staat is dat te doen.”

Sinds Trump president is, heeft hij zich duidelijk op de Israëlische lijn geplaatst. De verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zorgde voor zware protesten in de Palestijnse autonome gebieden. De Palestijnen hebben de officiële contacten met de Amerikaanse regering intussen verbroken. Ze zien de Amerikanen niet meer als onpartijdige bemiddelaars.

Volgens Kushner hebben de Palestijnse leiders mogelijk angst dat de Palestijnse publieke opinie zich achter het Amerikaanse vredesplan schaart. Abbas vertolkt altijd dezelfde standpunten die in een kwarteeuw niet veranderd zijn, aldus Trumps schoonzoon. “In die tijd is er geen vredesregeling afgesproken.”

Kushner is sinds 19 juni samen met Jason Greenblatt, de speciale gezant van Trump voor het Midden Oosten, bezig aan een discrete tournee in de regio. Vrijdag hadden ze een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Daarvoor deden ze Jordanië, Saoedi-Arabië, Qatar en Egypte aan.

Israël veroverde in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog onder meer de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. De Palestijnen eisen die gebieden op voor een eigen staat Palestina met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Volgens de Palestijnen moet het statuut van die stad worden onderhandeld in het kader van een vredesakkoord, zoals ook de internationale gemeenschap vooropstelt.