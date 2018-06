Expeditie Natuurpunt zamelt recordbedrag van 239.157 euro in voor Vlaamse natuur

Brussel - Expeditie Natuurpunt heeft 239.157 euro in het laatje gebracht voor natuurgebieden in Vlaanderen. Dat is nog meer dan tijdens de voorbije twee edities. Dat heeft algemeen directeur Chris Steenwegen bekendgemaakt na de aankomst van de expeditieleden in het Mechels Broek.

Het voorbije weekend doorkruisten 270 deelnemers de Vlaamse natuur per kano, te fiets of te voet. Op hun tocht zamelden ze geld in voor hun favoriet natuurgebied. In totaal hebben de 70 teams ruim twee keer zoveel geld bij elkaar gekregen als vooropgesteld was (1.500 euro per team). Ze organiseerden daarvoor spaghetti-avonden, cocktailfeestjes, sneukeltochten, yogasessies, vertelavonden, kwissen en één team organiseerde zelfs een diner middenin de natuur. Dat is allemaal hard nodig: natuur aankopen en herstellen kost handenvol geld.

Het was de derde keer dat Natuurpunt zo’n expeditie heeft georganiseerd. De voorbije twee jaren leverde de sponsortocht in totaal al 310.035 euro op voor de natuur in Vlaanderen.