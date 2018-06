Engelse bondscoach heeft ondanks 6-1 “niet echt genoten” maar hint wel op enkele wissels tegen België

Engeland plaatste zich zondag met een overtuigende 6-1 zege tegen Panama voor de achtste finales van het WK voetbal in Rusland. Toch was de Engelse bondscoach Gareth Southgate niet helemaal tevreden over de prestatie van de “Three Lions”. “We begonnen veel te bang aan de wedstrijd en ik ben ook niet blij met het tegendoelpunt”, toonde Southgate zich kritisch.

“Ik heb niet echt genoten van onze prestatie”, reageerde de Engelse bondscoach voor de microfoon van BBC. “De start was niet goed en ik ben ook niet blij met het doelpunt van Panama op het einde, maar tussendoor toonden we wel goede dingen. Misschien ben ik iets te kritisch. Gedurende 35 tot 40 minuten was het echt heel goed, maar in de tweede helft draaide het veel minder goed.”

“Tijdens de rust stond het 5-0 en wisten we dat we nog een doelpunt nodig hadden om bovenaan te staan. Daarom ben ik teleurgesteld met het tegendoelpunt. Maar het doet deugd dat iedereen beloond wordt voor het harde werk van de voorbije weken. De ploeg geniet van het voetbal dat ze brengt en ik ben zeker dat de Engelse fans ook tevreden zijn.”

“Tegen België spelers opstellen die matchritme nodig hebben”

“Het is goed voor het vertrouwen dat we zoveel doelpunten scoorden. En onze standaardsituaties zijn gevaarlijk, dat is ook een aangename vaststelling. We willen het momentum vasthouden”, aldus Southgate. “De wedstrijd tegen België geeft me de mogelijkheid om spelers op te stellen die matchritme nodig hebben, maar we willen natuurlijk ook blijven winnen.”