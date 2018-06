Uitdagende weddenschap: man fietst 85 keer naar top van Citadel van Namen

Brussel - Julien Braeckevelt, een 28-jarige wielerliefhebber uit Namen, is erin geslaagd om een weddenschap te winnen: hij is 85 keer na mekaar met zijn fiets naar de top van de Citadel van Namen geklommen via de zogeheten ‘route merveilleuse’, een glooiende weg met kasseien.

De fietser wilde dezelfde hoogte-afstand overbruggen als wanneer je naar de top van de Mount Everest klimt. Die is met zijn 8.848 meter de hoogste top van de wereld. De koene fietser vertrok kort na middernacht zaterdag en fietste onafgebroken tot 23.40 uur, aangemoedigd door vrienden en familie. Hij legde op de Citadel van Namen in totaal 340 kilometer (afdalingen inbegrepen) af zonder pauzeren.

De man kende na een dertigtal beklimmingen een ferme inzinking en was bijna aan het einde van zijn Latijn, had pijn aan de rug en de handen van het dokkeren over de kasseien, maar hij hield dapper vol en haalde de 85 klimpartijen die hij zich had voorgenomen.