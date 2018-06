Vrouwen mogen vanaf nu rijden in Saoedi-Arabië en deze vrouw viert dat in stijl

Sinds middernacht mogen vrouwen in Saoedi-Arabië een wagen besturen op de openbare weg. Dat was jarenlang verboden in het streng islamitische land. Om dat te vieren kroop Aseel Al Hamad vlak voor de Franse Grand Prix in een Formule-1-wagen voor een rondje op het circuit.

“Ik geloof dat vandaag niet alleen draait om het vieren van een nieuwe tijd waarin vrouwen mogen rijden, maar ook om de geboorte van vrouwen in de autosport in Saoedi-Arabië”, vertelt Aseel na haar rit. Ze is het eerste vrouwelijke lid van de Saoedische Autosportfederatie en maakt deel uit van de Commissie van Vrouwen in Autosport.

“Ik heb altijd al graag geracet en was al van heel jonge leeftijd fan van de Formule 1. Om zo’n racewagen te besturen gaat mijn wildste dromen te boven, ik dacht dat het nooit mogelijk zou zijn. “