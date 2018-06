OVERZICHT. Maandag begint derde speeldag: wie is al geplaatst en wie is al uitgeschakeld?

Maandag begint de derde en laatste speeldag in de groepsfase van het WK. Voor veel ploegen zal de laatste groepswedstrijd beslissend zijn, maar nadat Engeland en België zich zondag plaatsten voor de achtste finales, zijn nu al 7 landen mathematisch zeker van uitschakeling. Een overzicht.

In groep A kunnen Egypte en Saoedi-Arabië zich met hun onderlinge duel niet meer redden. Beide landen verloren hun wedstrijden tegen Rusland en Uruguay en zullen maandag enkel nog voor de eer strijden. De twee geplaatste landen zullen op datzelfde moment uitmaken wie de groep wint.

In groep B is het sprookje voor Marokko definitief afgelopen. Het speelt maandag nog tegen Spanje, maar heeft daar niets meer te winnen. Zowel Spanje als Portugal hebben in die groep al 4 punten verzameld, teveel om nog goed te maken. Geen enkel land in die groep is zeker van kwalificatie.

In groep C moeten de Peruvianen dinsdag afscheid nemen van het WK, tijdens hun wedstrijd tegen Australië. De Australiërs hebben 1 punt, wat genoeg is om nog kans te maken op kwalificatie, als ze dinsdag winnen. Denemarken speelt in die groep tegen het reeds geplaatste Frankrijk, en kan door een verlies nog zijn tweede plaats verliezen aan de Socceroos.

In groep D maken alle teams nog kans op kwalificatie. Kroatië is al zeker van een plaats in de knock-outfase, maar Nigeria, IJsland en Argentinië moeten nog vol aan de bak om hun verblijf in Rusland nog wat te verlengen.

In groep E staat Costa Rica helemaal alleen onderaan met 0 punten, en is daarmee al zeker uitgeschakeld. Navas, Ruiz en co moeten het woensdag wel nog opnemen tegen de Zwitsers. De andere drie landen moeten het evenwel onderling nog uitvechten voor kwalificatie.

In groep F staat Mexico al met anderhalf been in de 1/8e finales, en heeft het woensdag aan één puntje tegen Zweden genoeg om zichzelf tot groepswinnaar te kronen. Voor Zuid-Korea zit het tripje naar Rusland er naar alle waarschijnlijkheid diezelfde dag al op, als ze hun wedstrijd tegen Duitsland niet winnen. Als de Zuid-Koreanen winnen van de wereldkampioen, echter, en Mexico wint van Zweden, zal het op doelsaldo aankomen om te bepalen wie naast Mexico de groepsfase overleeft. Zweden en Duitsland maken beide een goede kans op kwalificatie, maar zullen alles uit de kast moeten halen om elkaar te overtreffen. Beide landen staan momenteel gelijk qua doelsaldo, gemaakte en geïncasseerde doelpunten.

In groep G zijn België en Engeland mathematisch zeker van de 1/8e finales, en zullen donderdag bepalen wie de groep wint en wie als tweede eindigt. Beide landen staan net als Duitsland en Zweden gelijk qua doelsaldo, gemaakte en geïncasseerde doelpunten, en in geval van gelijkspel zal het Fair Play-reglement bepalen wie in welke helft van de tabel zal belanden. Momenteel is Engeland volgens die regel in het voordeel voor groepswinst, omdat het maar twee gele kaarten pakte, en de Rode Duivels al drie. Zowel Tunesië als Panama hebben 0 punten en zijn daarmee al uitgeschakeld, maar werken donderdag wel nog een onderling duel af.

In groep H is na het 2-2-gelijkspel tussen Japan en Senegal op zondag nog niemand uitgeschakeld. Polen en Colombia staan samen laatste met 0 punten, maar moeten hun onderlinge wedstrijd op de tweede speeldag nog afwerken. Op speeldag drie zal Senegal het tegen Colombia opnemen en zal Japan tegen Polen uitkomen. Beide wedstrijden worden donderdag om 16u Belgische tijd afgewerkt. Het team dat tweede eindigt in groep H zal het in de 1/8e finales opnemen tegen de groepswinnaar uit groep G, en de groepswinnaar in groep H komt uit tegen het land dat de tweede plaats in groep G bekleedt. Alle teams uit groep H zijn dus nog steeds mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels.

Volledig overzicht:

Geplaatst: Rusland en Uruguay (groep A), Frankrijk (groep C), Kroatië (groep D), Engeland en België (groep G)

Uitgeschakeld: (Egypte en Saoedi-Arabië (groep A), Marokko (groep B), Peru (groep C), Costa Rica (groep E), Tunesië en Panama (groep G).