Tielt-Winge - Een zware brand heeft zondag de professionele installatie van gerenommeerd duivenmelker Jef Vanwinkel (63) in Tielt-Winge in de as gelegd. Minstens honderd gegeerde dieren bleven in de vlammenzee. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.

Van het 225 vierkante meter grote duivenhok blijft na de zware brand zondagochtend niets meer over. Het gebouw is grotendeels ingestort. Honderden duiven cirkelden rond of streken neer op daken in de ...