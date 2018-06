Wie herkent deze snelle dief zonder hoogtevrees?

Menen - Jurgen Ghyselinck, zaakvoerder van cadeauwinkel Flik&Co in de Rijselstraat in Menen, kreeg zondag om halfnegen een telefoontje van de alarmcentrale. Een dief was namelijk binnengedrongen in zijn winkel. Hij snelde ter plaatse, maar vier minuten later was de vogel al gaan vliegen.

“We moeten hem net gemist hebben. Hij vluchtte via het dak en was net te rap weg. De buren hadden hem over het dak horen lopen, maar konden hem ook niet meer spotten.”, aldus Jurgen.

Het enige dat hij nog kon doen was de schade opmeten. De dief griste de inhoud van de kassa, zo'n 500 euro, en een iPad mee. “Erger nog is de schade die hij aanrichtte”, zucht de zaakvoerder. “Onze ramen werden stukgeslagen en de hele boel lag overhoop.”

Camerabeelden

Van de dader is momenteel geen spoor, maar er zijn wel camerabeelden. “Daarop is te zien hoe de dader van zo'n 4 meter hoog naar beneden sprong en via het steegje richting de parking van Fournier vluchtte”, getuigt Jurgen. De beelden circuleren voorlopig al op de sociale media. “We hopen dat iemand ons een tip kan geven, want de dader komt echt wel heel duidelijk in beeld.”

Na een tweetal pogingen tot inbraak, werd de man nu eindelijk echt slachtoffer van een inbraak. “Derde keer, goede keer zeker? En dan nog op klaarlichte dag, het is een echte schande”, foetert hij. “We probeerden nog de iPad te traceren, maar die lag al af. De politie onderzoekt de sporen nu.”