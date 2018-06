Vandalen gooien autoruit in en breken verscheidene spiegels af

Denderhoutem / Haaltert - Vandalen hebben zondagochtend lelijk huisgehouden in Denderhoutem. Zowel een ruit als de spiegels van verscheidene auto's moesten het ontgelden. Voorlopig is er nog geen spoor van de daders.

Gisterochtend hebben vandalen de ruit van een Mercedes GLE ingegooid en de spiegel van een Volkswagen Polo afgebroken en meegenomen in de Eigenstraat. “Toen ik 's morgens omstreeks 11 uur buiten kwam, zag ik de schade aan mijn wagen die ik nog maar pas had gekocht”, zegt Kia Pardaens, de eigenaar van de Mercedes. “Voor mijn deur lag er nog een kapotte spiegel maar die is niet van mij. Bij de tweede auto van mijn moeder, een Volkswagen Polo, die voor de deur stond, is de buitenspiegel aan de passagierskant eraf geslagen, maar de spiegel zelf is verdwenen.” Pardaens belde de politie die langskwam. Voorlopig wijst alles erop dat het het werk van vandalen is. Omdat er voorlopig nog geen spoor van de daders is, heeft de vrouw een klacht ingediend tegen onbekenden. Ze plaatste gisteren een oproep op Facebook om zo eventueel een spoor naar de daders te kunnen vinden. Hierbij merkte iemand op dat er de nacht voordien een jongerenfuif in de buurt plaatsvond. De organisatoren van de fuif hadden in de buurt briefjes in de bus gestopt met een oproep om alle waardevolle spullen zo veel mogelijk binnen te zetten. Mogelijk zouden fuifgangers in het naar huis gaan de schade kunnen hebben toegebracht, maar dat is niet bewezen.

“Van zodra de dader(s) gevonden zijn, kan ik mijn schade terugeisen, zo niet kan ik gelukkig nog op mijn verzekering terugvallen. Het totale kostenplaatje zal ik pas vrijdag weten, maar ik vermoed dat het wel enkele honderden euro's zullen zijn”, aldus Pardaens. “Ik hoop dat het uiteindelijk om een daad gaat van iemand die stomdronken was en niet om een persoonlijke aanval want dat zou enkel meer angst veroorzaken.