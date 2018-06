Woning onbewoonbaar na zware brand

Het vuur werd veroorzaakt door een kortsluiting in de garage. Foto: djr

Lendelede - Zondagmorgen omstreeks halftien werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brand in de Heulsestraat in Lendelede. Het vuur brak uit in de garage van de villa van accountant Patrick ­Delva en de brandweer moest met man en macht blussen om het vuur onder controle te krijgen. De Heulsestraat werd een tijdlang afgesloten voor het verkeer.

De oorzaak lag bij een kortsluiting in een waterpomp. “Mijn ouders hadden de pomp aangelegd om wat te sproeien in de tuin en dan moet het misgelopen zijn. Een kortsluiting moet een vonk hebben doen overslaan naar een stapel kleren die dan vuur vatte”, zegt de dochter van het slachtoffer.

Het vuur verspreidde zich snel en zorgde ervoor dat ook de isolatie begon te smeulen. Niemand raakte gewond en de kinderen en kleinkinderen verhuisden nog de dierbaarste spullen uit het huis.

De woning is momenteel onbewoonbaar. “Onze ouders kunnen wel bij ons terecht als dat nodig is. Burgemeester Carine Dewaele liet ook al weten dat er een appartement beschikbaar is waar ze voorlopig onderdak hebben”, aldus de dochter.