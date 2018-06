Meisje crowdsurft in rolstoel tot op podium Limp Bizkit

Haar been zit in het gips en dat houdt haar aan een rolstoel gekluisterd, maar dat weerhield Li An Wong uit Dessel er zondagmiddag niet van om, tijdens het concert van Limp Bizkit, ín die rolstoel te crowdsurfen. Ze raakte niet alleen helemaal tot vooraan, ze werd ook opgemerkt door frontman Fred Durst. En dat bezorgde haar ook nog eens het àllerbeste plekje op de festivalweide.