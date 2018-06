Zweedse voetballer die na slechte invalbeurt zwaar werd aangepakt, reageert: "F*ck racisme!"

Jimmy Durmaz, de Zweed die Timo Werner neerhaalde net buiten het strafschopgebied waardoor Toni Kroos uit een vrije trap het winnende doelpunt kon binnentrappen, is het slachtoffer geworden van racisme op sociale media. Zondag op training kwamen het team en de staf samen om hun steun te betuigen aan Durmaz en een statement te maken.

Durmaz, de zoon van Turkse ouders die naar Zweden verhuisden, liet weten dat hij de racistische uitlatingen die op zijn Instagramaccount verschenen na de 2-1-nederlaag niet zo erg vindt. “Ik heb er niet zo’n last van”, zei hij. “Ik ben trots dat ik hier mijn land kan vertegenwoordigen.”

John Guidetti, een van zijn Zweedse ploegmaats, reageerde kwaad op de respectloze commentaar: “Hij liep en vocht de hele wedstrijd. Dat incident was gewoon pech, en het is zeer idioot om hem daarvoor zo te haten.”

Het Zweedse elftal kwam zondag voor de camera’s samen om hun steun aan Durmaz te uiten, en een krachtige boodschap de wereld in te sturen. Het filmpje begint met Durmaz die voor zijn team staat en een statement voorleest:

“Ik zou graag een paar dingen zeggen over wat er na de wedstrijd van gisteren gebeurd is. Ik ben een voetballer op het hoogste niveau, en daarom moet ik aanvaarden dat ik bekritiseerd zal worden voor wat ik doe op het veld. Dat is een deel van de job en ik ben altijd bereid om dat te aanvaarden. Maar er zijn grenzen, en die grens is gisteren overschreden.”

“Als iemand mij bedreigt, als ze mij donkertje, smerige Arabier, terrorist, Taliban of iets dergelijks noemen, dan is die grens overschreden”, ging hij verder. “En wat nog erger is, is wanneer ze mijn familie en kinderen achterna gaan en hen bedreigen. Wie doet nu in godsnaam zoiets?”

“Ik ben een Zweed en ik ben trots om het nationaal elftal te vertegenwoordigen. Het is het grootste wat je als voetballer kan doen. Ik zal nooit racisten mijn trots laten kapotmaken. We moeten ons verenigen tegen racisme. Tegelijk wil ik iedereen bedanken die mij heeft gesteund en liefde heeft getoond; het betekent erg veel voor mij. Supporter alsjeblieft verder voor Zweden. We hebben jullie nodig!”

Om af te sluiten zei iedereen in koor, inclusief de technische staf: “F*ck racisme.”