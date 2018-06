Agenten naar rechter voor schietpartij

Gent - De raadkamer heeft vrijdag twee Gentse politie-inspecteurs doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor de schietpartij op Einde Were in november 2015. Ze moeten zich verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen, omdat ze toen het vuur openden op een wagen die tijdens een controle in hun richting reed.

De agenten zagen op 17 november 2015 hoe op Einde Were enkele personen in een wagen zich verdacht gedroegen en besloten rond 23 uur over te gaan tot een controle. De inzittende hadden daar echter geen zin in en de wagen stoof recht op de inspecteurs af. De agenten openden het vuur, en mikten naar eigen zeggen op de banden van het voertuig. De voorruit ging echter aan diggelen en volgens betrokkenen werden kogelinslagen gevonden in de hoofdsteunen van de wagen.

De raadkamer besliste vrijdag de twee politie-inspecteurs door te verwijzen naar de correctionele rechtbank, op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen. Het parket had aangedrongen op een buitenvervolgingstelling, maar de raadkamer oordeelde daar anders over. Ook de bestuurder en een passagier van de wagen moeten zich voor de rechter verantwoorden omdat ze zich met geweld hebben verzet tegen de bevelen van de politie. Zowel de agenten als de bestuurder en de passagier riskeren een celstraf. De drie andere inzittenden van de wagen werden vrijgelaten.