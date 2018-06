Pairi Daiza ontvangt uitgestorven diersoort

Zondag stelde Pairi Daiza een groots plan voor: het natuur- en dierenpark ondertekende een overeenkomst voor de Spix’ara, een blauwe papegaai die officieel uitgestorven is in het wild. In het ontwikkelingsprogramma staat onder meer dat het park zich engageert om de vogels tentoon te stellen aan de wereld en een centrum te bouwen voor het behoud en de voortplanting van de Spix’ara.

Maar weinigen hebben het geluk gehad een Spix’ ara te kunnen benaderen, observeren of horen zingen in het echt. Waar we het gevederde diertje dan wel van kunnen (her)kennen? Van zijn hoofdrol als Blu in de animatiefilm Rio. Het script was gebaseerd op de werkelijkheid: de jacht op Spix’ara’s die met uitsterven bedreigd zijn. Tot zondag was de zoo van Singapore de enige plek ter wereld waar bezoekers een koppeltje van de blauwe ara’s konden bewonderen, maar voortaan kan dat dus ook in Pairi Daiza.

Vier mensen zetten hun handtekening onder een historische partnerschap dat de bedoeling heeft om de Spix’ara’s nieuw leven in te blazen, letterlijk dan. Het zijn dhr. Edson Duarte, de Braziliaanse minister van Milieu, dhr. Martin Guth, de Algemeen Directeur van de Association for the Conservation of Threatened Parrots in Berlijn, dhr. Ricardo Soavinski, de Voorzitter van het Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade in Brasilia en dhr. Eric Domb, de Voorzitter van de Pairi Daiza Foundation.

Foto: ACTP

In het ontwikkelingsprogramma staan vijf doelstellingen:

1. De Spix’ ara’s worden in Pairi Daiza aan de wereld getoond;

2. De bouw van een centrum voor behoud en voortplanting van de Spix’ ara in Pairi Daiza;

3. De restauratie en bescherming van het natuurlijke habitat van de Spix’ ara in de caatinga (Brazilië);

4. De bouw en beheer van een centrum voor acclimatisatie in Brazilië met het oog op een gemoedelijke en stapsgewijze herintroductie van de Spix’ ara in zijn natuurlijke habitat;

5. De herintroductie van de Spix’ ara in de vrije natuur.

Speciale volière

Bezoekers kunnen vanaf nu dus ook in Pairi Daiza terecht om deze kleurrijke vogels te bewonderen: in de Jardin des Mondes verblijven vier Spix’ ara’s in een speciaal voor hen ingerichte volière. De Spix’ ara is een betrekkelijk kleine (tussen 50 en 60 centimeter) en lichte (minder dan 400 gram) papegaai die wordt gekenmerkt door zijn prachtige veren in verschillende tinten blauw, de blauwe cirkels rond zijn ogen en een witte lijn op zijn snavel. Hij leeft (of leefde, zoals we nu moeten zeggen) in Caatinga, een steppeachtig gebied in het noordoosten van Brazilië, en werd in het begin van de 19e eeuw ontdekt door de Duitse natuurwetenschapper Johann Baptist von Spix.