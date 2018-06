Verjaardagsfeestje voor Messi... met taart van twee meter hoog

De inwoners van Bronnitsy hebben zondag naar aanleiding van de 31e verjaardag van Lionel Messi een verjaardagsfeestje georganiseerd. De Argentijnse ploeg sloeg in de Russische stad ten zuiden van Moskou zijn basiskamp op tijdens het WK voetbal. Messi werd er getrakteerd op een taart van bijna twee meter hoog.

Viktor Nevolin, de burgemeester van het rustige stadje, liet voor de bijzondere gelegenheid een vaas in de vorm van de Wereldbeker maken. Op het kleinood waren de woorden ‘Messi’, ‘Argentinië’ en ‘Bronnitsy’ gegraveerd. De Argentijnse vedette kreeg er ook een theepot bij.

“De inwoners van Bronnitsy zijn ontzettend trots dat Argentinië en dan vooral Messi voor onze stad hebben gekozen om hier te verblijven tijdens het WK”, zei Nevolin aan persagentschap AFP. Behalve twee verjaardagsgeschenken had de burgemeester nog een verrassing in petto. Zes bakkers zwoegden gedurende zes dagen en zes nachten om een levensechte taart van twee meter hoog in de vorm van Lionel Messi te maken. De kinderen van Bronnitsy schoven urenlang aan om een stukje van “Leo” te mogen proeven. De festiviteiten werden vlak voor het hotel van de Argentijnen georganiseerd, maar Messi woonde het volksfeest niet bij. In het hotel blies hij in intiemere kring wel kaarsjes uit.

Veel reden tot feesten heeft “La Albiceleste” namelijk niet. Na de 0-3 nederlaag tegen Kroatië staat Argentinië op de rand van uitschakeling. Met één punt staan Messi en co. op de laatste plaats in groep D. Enkel een zege tegen Nigeria komende dinsdag volstaat om de hoop op de achtste finales in stand te houden.