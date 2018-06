Senegalees van Eupen schrijft geschiedenis: jongste Afrikaanse doelpuntenmaker ooit op WK

De Senegalees Moussa Wagué heeft zondag met zijn doelpunt in de groepswedstrijd tegen Japan (2-2) op het WK in Rusland een plekje in de geschiedenisboeken veroverd. De verdediger van KAS Eupen is met zijn 19 jaar en 236 dagen de jongste Afrikaanse doelpuntenmaker ooit op een Wereldbeker.

Na een vloeiende aanval zette Wagué de Senegalezen in de 71e minuut opnieuw op voorsprong. De rechtsachter van Eupen vlamde het leer onhoudbaar in het dak van het doel en bezorgde Senegal de 2-1. Het historische doelpunt bracht de “Leeuwen van Teranga” evenwel gaan zekerheid over de kwalificatie voor de achtste finales. Japan zette de bordjes nog in evenwicht.

Wagué is de eerste Afrikaanse tiener die zijn naam op een WK-scorebord zet. Het vorige record stond op naam van de Ghanees Draman Haminu, die in 2006 20 jaar en 82 dagen oud was toen hij scoorde tegen de Verenigde Staten.