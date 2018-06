België met veredelde B-ploeg tegen Engeland: deze Rode Duivels mogen hopen op speelkansen

Roberto Martinez zal donderdag tegen Engeland enkele basisspelers laten rusten. De bondscoach kondigde dat zelf aan. Komen in de eerste plaats in aanmerking: de drie spelers die op één kaart van schorsing staan en Lukaku, Hazard en Mertens. Zij verlieten zaterdag met lichte blessures het veld. Ook Engeland zal wellicht voor een B-team kiezen.

LEES OOK: Waarom Rode Duivels donderdag eigenlijk beter verliezen van Engeland

“Een toernooi duurt lang”, ­aldus Martinez. “Als we zeven dagen hadden om de volgende wedstrijd voor te bereiden en daarna nog eens zeven dagen om te recupereren, dan zou ik mijn team niet wijzigen, want ik ­geloof heilig in automatismen. Maar dit is iets anders. De realiteit is dat we nu na vijf dagen weer moeten spelen en daarna ook alweer. En een WK speel je met 23 spelers. Ik wil minuten geven aan spelers die het verdienen te spelen. Er zijn blessuurtjes bij Lukaku, Hazard en Mertens. We gaan kijken hoe erg het is en zullen dan beslissen. Maar tegen Engeland zal de ploeg er gevoelig anders uitzien.”

De Bruyne, Vertonghen en Meunier zijn bij een volgende gele kaart geschorst. Dat zijn drie sleutelspelers bij de Rode Duivels. Ook zij zullen wellicht aan de kant worden gelaten.

Vermaelen erin, Kompany rust

Het is een ideale gelegenheid voor de bondscoach om Thomas Vermaelen, out sinds 13 mei met een hamstringblessure, matchritme te laten opdoen en hem op te stellen in plaats van de met schorsing bedreigde Vertonghen. “Ik ben klaar om te spelen”, zei Vermaelen zaterdag na weken van stilzwijgen. Kompany, die vandaag toch eindelijk met de grote groep zou moeten trainen, krijgt hoogstwaarschijnlijk nog een extra wedstrijd rust. Boyata speelt zeker. ­Mogelijk krijgt Leander Dendoncker zijn eerste WK-minuten als vervanger van Alderweireld.

Nacer Chadli kan op de rechterflank de plaats innemen van ­Meunier, ook al een gele kaart achter zijn naam, terwijl Mousa Dembélé en Marouane Fellaini erop rekenen dat zij centraal in het middenveld de plaatsen van Witsel en De Bruyne kunnen invullen. Op links is er voor Carrasco niet meteen een vervanger die gewoon is op die positie te spelen. Tenzij Martinez, net als hij bij Carrasco deed, Thorgan Hazard of Adnan Januzaj voor de gelegenheid omvormt tot aanvallende én verdedigende flankspeler. Voor Tielemans lijkt ook in deze veredelde B-ploeg geen plaats.

In aanvallend opzicht zal de bondscoach wat overredingskracht nodig hebben om Lukaku, toch met die WK-topschutterstitel in het vizier, aan de kant te houden. Net als Eden Hazard, die gewoon graag élke wedstrijd speelt. Het hangt ­ervan af of de bondscoach ­Carrasco wil laten rusten. Is dat het geval, dan zal één van de drie ‘twijfelgevallen’ Mertens-Lukaku-Hazard voor de aanval toch moeten starten. Want met Michy Batshuayi en Januzaj blijven er dan nog maar twee inzetbare aanvallers over.