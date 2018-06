Dappere Adea (5) omringd door familie thuis overleden: “Onze prinses heeft alles gegeven”

Lier -

De 5-jarige Adea Konxheli overleed vrijdag thuis in Lier omringd door haar familie aan de gevolgen van een zeldzame hersenstamtumor (DIPG). In Kloosterheide wordt maandag afscheid genomen van de sprankelende kleuter die helemaal gek was van prinsessen. “Onze vrolijke meid neemt afscheid van jullie allemaal”, delen haar ouders mee.