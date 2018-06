Zwart meisje verkoopt flesjes water voor haar huis ‘zonder vergunning’, voorbijgangster belt meteen de politie en gaat nu viraal

Op Twitter zijn beelden viraal gegaan van een vrouw die de politie belt nadat ze een zwart meisje water ziet verkopen op de stoep in San Francisco. De achtjarige verkocht “gekoelde flesjes aan twee dollar” vlak voor de match van het lokale honkbalteam. De tante van het meisje, die het filmpje maakte, was niet te spreken over het telefoontje naar de politie: “Dus als mijn nichtje geen vergunning heeft om water te verkopen, is dat meteen een reden voor deze dame om de politie te bellen?” De reacties op sociale media zijn niet mals.

De beelden werden gemaakt in de buurt van het AT&T-park in San Francisco, vlak voor de zaterdagnamiddagwedstrijd tussen het lokale baseballteam de San Francisco Giants en de San Diego Padres. Een meisje van acht besloot voor de stoep van haar ouderlijke woonst om flesjes fris water te verkopen aan de voorbijgangers die richting de wedstrijd trokken. Een Amerikaanse dame die net op dat moment passeerde, was daar niet over te spreken en besloot prompt de politie te bellen.

De tante van het meisje maakte een filmpje van de bellende vrouw en spreekt haar ook aan: “Een achtjarige die water verkoopt voor het appartementsgebouw waar ze al haar hele leven woont, is toch geen reden om de politie te bellen”, zegt ze boos. De bellende vrouw duikt ondertussen weg achter een muurtje zodra ze beseft dat ze gefilmd wordt.

Ondertussen was het kwaad geschied: de tante poste het filmpje op haar Twitteraccount (Raj) en van daaruit begon het een eigen leven te leiden.

(lees verder onder de tweet)

So my little cousin was selling water and didn't have a permit so this lady decided to call the cops on an 8 year old. #PermitPatty pic.twitter.com/SiL61pnAgl — Raj (@_ethiopiangold) June 23, 2018

Hoewel Raj beweert dat de vrouw met de politie praat, is het niet volledig duidelijk uit de video met wie de vrouw nu precies aan het telefoneren is. Wanneer de camera haar nadert, zegt ze tegen de tante (Raj) die filmt: “ja, illegaal water verkopen zonder een vergunning.” Wanneer de tante boos zegt dat het meisje water verloopt op haar eigen terrein, snauwt de bellende vrouw terug dat het niet haar eigendom is.

#PermitPatty

De vrouw die de politie belde krijgt het intussen hard te verduren op sociale media. Ze wordt een ‘permit patty’ genoemd, een kleinzerige vrouw.

“Een volwassene die de politie belt omdat een zwart kind water verkoopt”, twittert muziekproducer DJ Pain. “Alleen een duivel zou een achtjarige moedwillig in het gerechtssysteem laten belanden”, klinkt het onder meer boos op Twitter. “Dit is Amerika, waar een volwassen vrouw uit San Francisco de politie belt omdat ze water verkoopt op de stoep van haar flat. Permit Patty!”, klinkt het verder. Iemand anders oppert dat er beter boetes zouden worden uitgeschreven voor mensen die de politie met dergelijke kleinigheden lastigvallen en zo weghouden van het echte werk.