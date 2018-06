Hij wordt almaar beter: hoe Romelu Lukaku in de zomer van 2016 nog een versnelling hoger schakelde

“Ik wil beter worden”, is een grijsgedraaide plaat van Romelu Lukaku. Sla zijn cijfers er evenwel op na en hij maakt zijn voornemens ook waar. Vooral de laatste twee jaar volgen de doelpunten elkaar steeds sneller op. Of hoe een mislukte transfer en een excentrieke Iraniër hem nog een extra duwtje gaven.

Twee jaar geleden, het EK in Frankrijk. Romelu Lukaku heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Chelsea. The Blues smachten naar een nieuwe aanvaller en zetten hoog in op Lukaku. Tachtig miljoen euro ...