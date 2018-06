Mechelen - Op de werf van een woning in de Battelse Bergen, ter hoogte van het kruispunt met de Baron Eduard Empainlaan, kwam zondag Tom C. (31) om het leven. De jonge vader viel door een opening in de vloer op de eerste verdieping en maakte een dodelijke val tot in de kelder.

Tom C. ging zondag nog enkele meubels afzetten aan zijn woning in aanbouw in de Battelse Bergen. Toen hij nadien even naar de bovenverdieping wilde gaan, liep het grondig mis. “Het slachtoffer wilde ...