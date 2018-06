Batshuayi eigenlijk straffer dan Lukaku

Romelu Lukaku is met 40 goals met ­grote voorsprong topschutter aller tijden bij de Rode Duivels. Toch is hij van de huidige Duivels niet de speler die het vaakst scoort. Michy Batshuayi, als invaller zaterdag goed voor het vijfde Belgische doelpunt, haalt een hoger gemiddelde.

Batshuayi maakt één doelpunt per 67 minuten. Hij heeft er acht in totaal en speelde 535 minuten. Romelu Lukaku maakt één goal per 101 minuten. Lukaku stond in totaal 4.048 minuten op het veld in de nationale ploeg.

LEES MEER: Hij wordt almaar beter: hoe Romelu Lukaku in de zomer van 2016 nog een versnelling hoger schakelde

“Mijn papa zal een beetje boos zijn”

Het vijfde doelpunt van de Rode Duivels zaterdag was het doelpunt van de WK-debutanten. Michy Batshuayi scoorde – na eerder drie grote kansen te missen – op aangeven van Youri Tielemans. Het geluk bij het duo spatte er vanaf en ze pakten uit met een vreugdedansje. “We vierden met een stevige sprong”, aldus Tielemans. “Misschien was ik iets te blij. (lacht) Ik was blijer voor hem dan voor mezelf na zijn gemiste kansen. Michy is een goede vriend, ik heb héél wat jaren met zijn kleine broer (Leya Iseka, red.) gevoetbald. Ik ben blij omdat ik hem die assist kon geven, al had hij mij ook een cadeau moeten doen”, doelde de middenvelder op een andere fase waarin Batshuayi zijn eigen kans ging. “Hij heeft zich achteraf wel geëxcuseerd. Ik vind het niet erg, maar in de volgende match moet hij de bal wel afgeven.”

En dan moest Batshuayi nog langs zijn immer kritische vader. “Wat hij straks bij de barbecue tegen mij zal zeggen na mijn goal? Hij zal vooral over die gemiste kansen beginnen. Dat ik beter kan. Hij zal een beetje kwaad zijn, denk ik.”