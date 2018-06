Weermannen waarschuwen voor extreme droogte: “Stop met gazons te besproeien”

Binnen dit en tien dagen kreunt Vlaanderen onder een extreme droogte. Wegens abnormaal weinig regen de voorbije twee maanden. “Stop met gazons te besproeien”, vraagt weerman Frank Deboosere. De boeren vrezen nu al voor hun aardappel- en maïsoogst.

Laat die plastic zwembadjes maar vollopen. Het is officieel zomer, en dat zult u geweten hebben. Vanaf morgen is het half de 20 graden en elke volgende dag steekt een tandje bij om in het weekend af te klokken op 30 graden. Prettig zwemweertje. Al houdt u bij nader inzien toch beter de tuinslang in het berghok. Want we stevenen af op een extreem droge periode.

“Mei was een droge maand en ook juni is erg droog”, zegt weerman Frank Deboosere. “En in de komende tien dagen zal er ook geen neerslag vallen.” Op dit moment is de toestand in het grootste deel van Vlaanderen nog normaal, maar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voorspelt dat het over tien dagen in zo goed als heel Vlaanderen droog tot extreem droog zal zijn. “Daarvoor kijken we naar de neerslaghoeveelheden van de afgelopen drie maanden en naar de voorspellingen, en die vergelijken we met wat we gemiddeld aan neerslag mogen verwachten”, zegt Katrien Smet van de VMM.

Zuiniger worden op drinkwater

Deboosere roept op om extra zuinig te zijn met leidingwater. “Wie zijn grasperk nog sproeit met kostbaar drinkwater, is echt niet goed bezig”, zegt hij. En ook Smet vraagt om preventief te besparen op leidingwater. “Dat wordt wel degelijk geproduceerd, uit grondwater en oppervlaktewater. Dat kost geld en energie. En we zijn met steeds meer voor dezelfde hoeveelheid water. We moeten dus echt zuiniger worden op ons drinkwater. Wie een regenput heeft, gebruikt dat water best voor de planten en om de wc door te spoelen. Al is het nog niet verboden om dat zwembadje te laten vollopen met leidingwater. Als het in juli ook droog blijft, zijn maatregelen wellicht wél nodig. Maar de boeren dreigen al eerder in de problemen te komen.”

Die houden hun hart vast. In Polen dreigt de graanoogst volledig te mislukken, en hier ziet het er ook niet best uit. “De planten beginnen af te zien”, zegt Guy Depraetere van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). “Vooral de jongste gewassen, zoals aardappelen en maïs, hebben het moeilijk. Vorig jaar was het ook bijzonder droog, maar toen waren de planten flink geworteld. Nu was het in januari en februari nat, waardoor de velden later klaar waren om te zaaien of te planten. Het is nog te vroeg om in te schatten hoe groot de schade zal zijn, maar we weten dat het felste nog moet komen. Gaan we boven de dertig graden, dan is dat nefast voor de planten. Als het binnen de tien dagen goed regent, lost zich dat op. Maar als het in juli nog eens veertien dagen droog blijft, dan zal dat veel pijn doen.”