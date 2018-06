Jobs, jobs, jobs. Maar om te studeren hebben studenten geen tijd

Studenten hebben nooit méér gewerkt dan afgelopen jaar. Gemiddeld 50 dagen, maar vooral: steeds meer op weekdagen, en steeds vaker ook tijdens de lesuren. Dat blijkt uit een studie van Randstad. De studieresultaten beginnen er stilaan onder te lijden. “De focus zit verkeerd”, zegt professor Sociaal Recht Yves Stevens (KU Leuven). “We zouden het toegelaten aantal werkuren moeten koppelen aan hoe goed je studeert.”

“Probeer maar eens een student in je bureau te krijgen om zijn masterproef te bespreken”, zegt Yves Stevens, professor Sociaal Recht aan de KU Leuven. “Vandaag de dag is dat een heel gepuzzel. Sorry professor, die dag moet ik gaan werken. En die andere dag ook. Ze geven voorrang aan hun werk in plaats van aan hun studies.”

Volgens Stevens steken studenten te veel tijd in studentenjobs, en de jaarlijkse ­“studentenstudie” van hr-dienstverlener Randstad, een bevraging bij duizend studenten tussen 15 en 30 jaar, lijkt hem gelijk te geven.

“Vier op de vijf studenten werken. Gemiddeld doen ze dat 50 dagen per jaar”, zegt Elin De Vits van Randstad. “Dat is zeven dagen meer dan het jaar ervoor. En de stijging zit vooral bij studenten die ook werken buiten de zomervakantie, doorheen het schooljaar dus. Zes op de tien doen dat, twee keer zoveel als in 2004.” 17 procent van de studenten werkt ook tijdens de lesuren, de helft kreeg al te maken met een werkgever die hen vroeg om op lesdagen te werken.

Dat kan allemaal omdat de regels rond studentenwerk de afgelopen jaren versoepeld zijn. Sinds vorig jaar mogen studenten 475 uur per jaar werken in plaats van de vroegere 50 dagen. Voor werkgevers zijn ze interessante werkkrachten, omdat ze voor hen maar 5,42 procent sociale lasten moeten betalen.

Maar voor Randstad is de limiet bereikt. “We stuiten op de grenzen van de flexibiliteit. Een kwart van de studenten geeft aan dat hun job een negatieve invloed heeft op hun studieprestaties”, zegt De Vits. “Bovendien is er risico op verdringing: studenten dreigen laaggeschoolden weg te concurreren als ze nóg meer uren zouden mogen werken.”

“Sneller aan het werk”

Randstad wil niet weten van nog flexibelere regels. “Terecht”, zegt professor Stevens. “Het is simpel: als ze pistolets staan te verkopen bij de bakker, zijn ze niet aan het studeren. De focus is te veel naar werken verschoven in plaats van studeren. Het zou een goed idee zijn om die 475 uur afhankelijk te maken van je studie-efficiëntie. Iemand die voor alles gebuisd is omdat hij zoveel studentenjobs doet: waarom zou je die het jaar nadien laten doorwerken?”

Een idee dat moeilijk haalbaar is, zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). “We moeten onze jongeren ook opleiden tot zelfstandige mensen, die zelf kunnen beslissen over of ze een studentenjob doen”, zegt hij. “Werken als student heeft wel degelijk voordelen: je raakt sneller aan een job na je opleiding. Maar als je er te veel tijd en energie in steekt, kan het er wel voor zorgen dat je langer doet over je opleiding. Ik zou studenten zeker niet afraden om te werken, maar het mag niet te intensief worden.”

Latifa Hamici (24) heeft twee studentenjobs Foto: Joris Herregods

“Met één bijbaantje kom ik er financieel niet”

Veel tijd steken in ­studentenjobs? Latifa Hamici (24, foto), ­studente product­onwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, doet het als geen ander. “Ik heb twee studentenjobs: in het weekend help ik in een bakkerij, tijdens de week klus ik bij in een brasserie”, zegt ze. “Tot vorig jaar had ik drie jobs, toen ging ik vaak helpen bij evenementen. Daarmee ben ik wel gestopt: het was toch iets te veel van het goede (lacht). Maar ik werk ­bijvoorbeeld wel af en toe tijdens de ­lesuren.”

Waarom zo veel werken? “Voor het geld”, zegt ze. “Ik zit in een richting waar je veel dingen moet aankopen. En je wil ook geld hebben voor je sociaal leven: een stapje in de wereld zetten, smartphone, kleren, schoenen. Met één job zou dat krap zijn.”

Heeft dat ook een impact op de studies? “Ja”, zegt ze. “Ik zal zes jaar over mijn opleiding gedaan hebben in plaats van vijf. Maar ik beklaag het me niet.”