Nu begint het WK pas echt en cafés profiteren mee: “Als we wereldkampioen worden, levert dat 100 miljoen op voor horeca”

Wat een feest, wat een euforie zaterdagmiddag toen de Rode Duivels vakkundig de Tunesiërs in de pan hakten. De WK-koorts is definitief in het land, de horeca-uitbaters kijken er al likkebaardend naar uit. “Als we wereldkampioen worden, levert dat de ­horeca 100 miljoen op”, zegt Gert Laurijssen van Foodservice Alliance.