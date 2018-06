“Bart De Wever laat zien wie de baas is in deze regering”

“Uitgesloten.” N-VA-voorzitter Bart De Wever geeft de Franse Rafale-straaljagers geen schijn van kans om de ­F-16’s te vervangen. De Wever gaat daarmee in tegen premier Michel, die alle opties wil openhouden. En ook CD&V krijgt een koude douche. Volgens de N-VA’er rekenen de Arco-spaarders het best niet meer op een oplossing. “De Wever laat zien wie de baas is in deze regering”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent).