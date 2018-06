Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Liever niet tegen Colombia, maar toch zijn ook zij een haalbare kaart voor de Duivels”

Met zijn 0-3-overwinning tegen Polen heeft Colombia ook op onze Chef Voetbal in Moskou, Ludo Vandewalle, indruk gemaakt zondagavond. “Colombia is voor ons de te mijden tegenstander in de achtste finales. Zij waren echt sterk. Maar laten we niet vergeten dat Polen enorm veel ruimte weggaf gisterenavond. Ik denk dat ze een haalbare kaart zijn voor de Rode Duivels.” Verder laat onze Chef Voetbal ook zijn licht schijnen over de mogelijke terugkeer van Vincent Kompany en wordt hij in het dagelijkse dilemma opnieuw voor een lastige keuze gesteld: Harry Kane of Romelu Lukaku?