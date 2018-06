Stevige kritiek op Rode Duivels: “Denken ze dat ze halve finale kunnen halen? Dan hebben ze geen verstand van voetbal”

Vijf goals, en het hadden er nog een stuk meer kunnen zijn. De Rode Duivels maakten op veel waarnemers indruk met hun sterke aanvallende prestatie tegen Tunesië. Maar is die aanpak niet te naïef? De Nederlandse sportjournalist Valentijn Driessen denkt alvast van wel en drukt de euforie vakkundig de kop in. Volgens hem moeten de prestaties van de Rode Duivels niet overschat worden, zijn de Belgen veel te kwetsbaar achterin en zijn Hazard en Lukaku ook helemaal niet zo goed als we zelf denken.

3-0 tegen Panama en 5-2 tegen Tunesië. De Rode Duivels lieten er in hun eerste twee wedstrijden in de groepsfase weinig twijfel over bestaan wie de sterkste was. Vooral die laatste match leidde tot geloof dat de Belgen ver kunnen raken op het wereldkampioenschap voetbal. De wereldpers ziet de Rode Duivels plots als één van de favorieten en zelfs de bookmakers hebben hun quoteringen aangepast. De gokkantoren zien de Belgen als grootste kanshebber op een eindzege, na Brazilië en Spanje

Maar niet iedereen is onder de indruk van de Belgen, die samen met Rusland en Engeland de beste aanval van het toernooi hebben. De Nederlandse sportjournalist Valentijn Driessen, die schrijft voor de krant De Telegraaf en ook geregeld te gast is bij het bekende voetbalpraatprogramma Voetbal Inside, haalt de schouders op bij de cijfers van de Rode Duivels. Hij wijst naar de zwakke tegenstand: Panama en Tunesië. “Dit zijn gewoon de twee slechtste landen op dit WK.”

Rode Duivels veel te kwetsbaar achterin

Driessen zag de Rode Duivels zelf aan het werk in Moskou en stelt zich vragen bij hun hyperaanvallende manier van spelen. “Ik denk dat ze verblind worden door deze uitslagen, want ze denken echt dat je zo kan voetballen. Achterin is het gewoon een gatenkaas. Geen snelheid achterin, met die Vertonghen, Alderweireld en Bokata (Boyata, sic), die bij Twente mislukt - hier staat hij gewoon op het WK. Dat gaat het gewoon niet worden tegen grote landen. De tweede ronde, dan zal het wel over zijn.”

Dat België stilaan begint te hopen op een evenaring van de halve finale die behaald werd op het WK ‘86, ontlokt een lachje aan de Nederlander. “Denken de Belgen aan halve of finale? Dan denken de Belgen helemaal verkeerd, of ze hebben weinig verstand van voetbal. Als deze ploeg tegen een goede aanval komt te spelen, gaan ze heel veel goals incasseren. Tunesië scoorde er ook twee, en zij scoren nooit op WK’s.”

Te veel balverlies bij Hazard en Lukaku

Eden Hazard en Romelu Lukaku, de twee uitblinkers bij de Belgen, vond hij ook helemaal niet zo goed als wij denken. “Hazard is wel een goede speler, maar hij maakt ook heel veel fouten. Heel veel balverlies. Lukaku evenzeer. Die scoort wel makkelijk, maar voor de rest… Ik was eigenlijk helemaal niet onder de indruk. Het eerste kwartier vond ik ze wel goed, hoog tempo, maar daarna zakte dat gewoon weg. Die worden geen wereldkampioen.”

Komende donderdag staat de laatste groepswedstrijd op het programma voor de Rode Duivels. Dan nemen ze het om 20 uur op tegen Engeland. Afhankelijk van het resultaat in die match, spelen de Belgen maandag- of dinsdagavond hun achtste finale.