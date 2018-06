Erdogan-overwinning zorgt voor chaos in Heusden-Zolder: tientallen pv’s opgesteld na blokkeren van verkeer en bedreigen van pers

Heusden-Zolder - De verkiezingsoverwinning van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondagavond tot chaos geleid in het Limburgse Heusden-Zolder. Honderden feestvierders blokkeerden het verkeer. Ook werd de aanwezige pers bedreigd. De politie moest tientallen pv’s uitschrijven.

Nadat bekend werd dat Erdogan in al de eerste verkiezingsronde die winst op zijn naam schreef, kwamen zondagavond tal van personen in Heusden-Zolder de straat op om de overwinning te vieren. Honderden personen vierden feest met Turkse vlaggen. Ook reden ze toeterend door de straten. Daarbij blokkeerden ze urenlang het verkeer.

De lokale politie had de gemeenschap op voorhand gewaarschuwd, via imams en andere sleutelfiguren en via mails dat de veiligheid gegarandeerd moest blijven. Toch was er al snel een gespannen sfeer onder de feestende Turken.

“Via meerdere sleutelfiguren binnen de Turkse gemeenschap hadden we voor de verkiezingen al laten weten dat de politie zou optreden bij verkeersovertredingen. Aanvankelijk zijn we nog soepel geweest toen een karavaan zich vormde. Maar vanuit omliggende gemeenten kwam er steeds meer volk bij waardoor we een omleiding moesten voorzien en waardoor het moeilijk was om de veiligheid nog te garanderen. We merkten ook dat de feestvierders bleven claxonneren. Daarop heb ik de politie tegen 22 uur de opdracht gegeven om pv’s op te stellen voor verkeersovertredingen”, zegt korpschef Geert Luypaert van Heusden-Zolder.

Pers bedreigd

De situatie werd grimmiger toen ook de pers werd bedreigd: “Toen wij een fototoestel bovenhaalden om voor de website wat foto’s te maken, werkte dat als een rode lap op een stier”, aldus Dirk Reynders van Radio 2. “Een aantal heethoofden is beginnen dreigen en schelden en even later zijn ze ook naar ons toegekomen met in hun voetspoor nog tientallen anderen. We zijn een tijdlang belaagd geweest, bedreigd en uitgescholden. Ze dreigden ook onze apparatuur aan diggelen te slaan.”

Er werden 75 pv’s opgesteld voor verkeersovertredingen, voornamelijk voor onrechtmatig gebruik van de claxon.