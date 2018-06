De 21 WK-liedjes scoren maar matig in de hitparade

De Duivels doen het prima in Rusland. De WK-singles scoren veel minder goed. Tom Waes’ “Sva Vodka” staat zelfs in niet in de Ultra Top 50. Damso, de Brusselse rapper, die het WK-lied uiteindelijk niet mocht schrijven, scoort wel in Wallonië.

In de aanloop naar het WK was er plots een vloed aan artiesten die uitpakten met een WK-single. En niet van de minste. Zelfs Natalia en Pat Krimson kwamen met een voetballiedje. In totaal brachten niet minder dan 21 Belgische artiesten een Rusland-liedje uit.

De eerste ronde van het Wereldkampioenschap Voetbal zit er bijna op. Tijd ook om eens te kijken hoe goed die voetbalsingels het doen. De barometer daarvoor is de wekelijks Ultratop 50.

In de nieuwe lijst staat ”One Kiss”, het duet van Calvin Harris en Dua Lupa nog steeds op één. Niels Destadsbaders “Verover Mij” is de eerste vlaamse single op plaats 4.

Je moet helemaal tot beneden scrollen om het eerste en enige voetballiedje te vinden. Op plaats 49 staat DJ Yolotanker met “Dance With The Devils”. Maar dus nergens een spoor van Natalia (“Hear That Sound”) of Pat Crimson (“Belgium Davai”) of Lou De Pryck (“Davai Belgium”) of Tom Waes (“Dva Vodka”)

Het scorebord wordt iets beter wanneer we naar de Vlaamse Top 50 kijken. Hier staat Niels Destadsbader op 1, gevolgd door “Zoutelande” van Blof en Geike Arnaert en “Ik Leef Voor Jou” (David Vandyck).

Op de vierde plaats staat dan “Dance With The Devils” van DJ Yolotanker. DJ Yolotanker maakte in opdracht van Studio Brussel een “supporterslied voor het volk” met de stem van voetbalcommentator Peter Vandenbempt.

Op de tiende plaats, gestegen van 22, staat Tom Waes’ “Dva Vodka”, een remake van zijn hit “Dos Cervezas”. Steve Tielens en Jill De Greef met “Het Voetballied” komen binen op 46.

De wraak van Damso

Damso de Brusselse rapper heeft een nieuwe CD (“Lithopédion”) uit en komt daarmee meteen op nummer één binnen in de Waalse Ultratop. Hij zal in zijn vuistje lachen. Damso zou eerst voor de voetbalbond het officiële WK-lied schrijven. Na protest tegen zijn vrouwonvriendelijke teksten, werd daarvan afgezien.