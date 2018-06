Amerikaanse B17-bommenwerper ontdekt op de bodem van Noordzee

Bij een bodemonderzoek van de Noordzee, voor de aanleg van een hoogspanningskabel tussen Groot-Brittannië en Europa, is een Amerikaanse bommenwerper aangetroffen. Het gaat een om een Amerikaanse B-17, die toestellen werden massaal ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eerder werden al resten van vliegtuigen aangetroffen in de Noordzee, maar dit wrak zou nagenoeg intact zijn, dat meldt VRT.

In het wrak zouden overigens ook nog menselijke resten aanwezig zijn. De identificatie zou al vergevorderd zijn.

Tijdens het bodemonderzoek werd eerst een stuk van een aluminium-vleugel, vervolgens troffen onderzoekers andere onderdelen aan. Op die onderdelen stonden ook serienummers, waarmee onderzoekers het toestel hebben kunnen identificeren. De nummers bleken overeen te komen met die van een bommenwerper van het type B-17. De toestellen, bijgenaamd ‘vliegend fort’, werden door de Amerikanen massaal ingezet tijdens WOII en speelden een cruciale rol in het verloop van de oorlog. Ze stonden in voor de bombardementen op steden en de industrie van Nazi-Duitsland.

Overigens werden nog onderdelen van een Britse Spitfire gevonden en stukken van een Duits toestel. De gouverneur van West-Vlaanderen geeft vandaag meer toelichting bij de vondst op een persconferentie.

Wat is een B-17?

De Boeing B-17 Flying Fortress was een Amerikaanse bommenwerper. Het toestel had vier motoren en werd oorspronkelijk in de jaren 30 ontwikkeld voor kustpatrouilles. Het ontwerp werd achteraf op vraag van de Amerikaanse regering aangepast om ook bommen te kunnen werpen. Voor die tijd was het een bijzonder groot toestel: 22 meter lang, en een spanwijdte van 31 meter. Een B-17 had een reikwijdte van ruim 3200 kilometer met 2,7 ton aan bommen. De maximumsnelheid met zo’n last bedroeg 462 kilometer per uur.

De B-17 werd tijden de Tweede Wereldoorlog massaal ingezet boven Europa. Door de zware en performante bewapening kreeg de B-17 al snel de bijnaam ‘vliegend fort’.

Niet de eerste vondst

In het verleden werden al vaker wrakken gevonden in de Noordzee. Vorig jaar hebben wetenschappers in een Belgisch deel van de Noordzee een bijna intacte duikboot uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Aan boord troffen ze de lichamen van 23 bemanningsleden aan. De vondst ging niet zonder slag of stoot. Het wrak ligt namelijk op een Noordzee-autostrade, een deel van de Noordzee waar om die tien minuten grote schepen voorbijvaren. Na lang aandringen kon de Belg, Tomas Termote, de gouverneur van West-Vlaanderen overtuigen om dat deel tijdelijk verkeersluw te maken om naar het wrak te duiken.

“Iedereen dacht dat alles wat tijdens de oorlogen in de Noordzee is vergaan, al gevonden was. Niet dus”, vertelde de ‘duikende antiquair’ aan Het Nieuwsblad. De vondst was ruimschoots de belangrijkste Europese archeologische vondst van 2017.