Verpleegsters die vernederende beelden van demente bejaarden maakten, mogen 10 jaar niet met ouderen werken

Dendermonde - Twee bejaardenverzorgsters hebben celstraffen met uitstel gekregen en een verbod van tien jaar om nog met bejaarden te werken. Het tweetal maakte en deelde schrijnende filmpjes van dementerende patiënten onder de douche, op het toilet en in bed in een woonzorgcentrum.

Een dementerende bewoner die onwelvoeglijke handelingen uitvoert met een banaan, een patiënt die probeert uit bed te geraken maar daar niet in slaagt, een vrouw onder de douche die lange tijd met water in het gezicht en de schaamstreek wordt gesproeid en foto’s van bewoners in pamper en op het toilet. Het zijn allemaal beelden die verpleegsters Kimberly C. (25) uit Dendermonde maakte en waarop haar collega Ellen R. uit Lebbeke te zien was. Het beeldmateriaal werd doorgestuurd naar andere collega’s van het woonzorgcentrum Mariatroon in Dendermonde.

“Het was nooit mijn bedoeling om hen uit te lachen”, verweerde C. zich tijdens haar proces. “Ik besef nu dat het echt niet oké was om dat te doen. Ik zou ook niet willen dat mijn grootouders zo behandeld zouden worden. Toch heb ik de opnames alleen maar gemaakt zodat mijn collega’s op de hoogte konden blijven van de medische situatie en de verzorging van de patiënten.”

Het verweer mocht niet baten. De rechter veroordeelde C. tot twee jaar cel met uitstel en een verbod van tien jaar om nog met bejaarden te werken. R. mag eveneens tien jaar lang niet meer met bejaarden werken en kreeg daarnaast één jaar cel met uitstel.