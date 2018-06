Onze Chef Voetbal waarschuwt Rode Duivels: dit hebben we al eens meegemaakt

De Rode Duivels hadden een prestatie zoals tegen Tunesië nodig om de scepsis weg te nemen. Het geloof in een groots toernooi was bij aanvang niet heel groot maar dat is nu ongetwijfeld weer gestegen. Maar zijn we er nu helemaal gerust in? Ook niet. Na de spektakelwedstrijden tegen de VS op het WK in 2014 en Hongarije op het EK in 2016 moeten de Duivels hun les hebben geleerd. Eén zwaluw maakt de lente niet. Eén knalprestatie is nog geen goed toernooi. Been there, done that. Dat hebben we al gezien.