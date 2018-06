Vrachtwagen ramt middenberm en kantelt: R4 versperd, kilometerslange file

De vrachtwagen ligt nog op de rijweg in de richting van Zelzate. Een verlichtingspaal brak af door de klap, en ligt dwars op de weg. Foto: FVV

Gent - De R4 is ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Oostakker versperd in de richting van Zelzate na een zwaar ongeval met een vrachtwagen. Om een nog onduidelijke reden ging die tegen de middenberm, waardoor de vrachtwagen kantelde en op de rijbaan kwam.

Door het ongeval werd ook een hoop zand en stenen weggeslingerd op de rijbaan in de andere richting, waardoor er ook in de richting van Gent grote verkeershinder is. Het verkeer wordt er met mondjesmaat doorgelaten.

In de richting van Zelzate is de R4 voorlopig volledig afgesloten, omdat zowel de vrachtwagen als een afgeknapte verlichtingspaal nog op de rijbaan liggen. De brandwwerposten van Gent en Lochrist zijn ter plaatse om de rijweg vrij te maken voor het verkeer.

Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt de omgeving te mijden en om te rijden.