Gynaecologe veroordeeld voor onopzettelijke doding tijdens bevalling na geven van spuit met knuffelhormoon

Oostende / Oudenburg - Een 52-jarige gynaecologe uit Oudenburg heeft in de Brugse rechtbank schuldig acht maanden celstraf met uitstel gekregen voor het onopzettelijk doden van een boreling. De rechter acht het bewezen dat de kleine Nils stierf door een gebrek aan voorzorg bij de arts.

Op 4 oktober 2010 kwam het zoontje van Stijn Desomer en Marta Gal uit Bredene ter wereld in het Oostendse Henri Serruysziekenhuis. De kleine Nils bleek echter een zwaar hersenletsel te hebben en moest meteen gereanimeerd worden. Vijf dagen later overleed het jongetje in het AZ Sint-Jan in Brugge. De ouders konden zich niet neerleggen bij de dood van hun zoontje en begonnen het medisch dossier uit te spitten. Daaruit bleek dat hun gynaecologe, V.D. (52) uit Oudenburg, het product oxytocine, een hormoon dat de bevalling versnelt, in een spier van de mama had ingespoten. De bijsluiter stelt nochtans duidelijk dat het enkel intraveneus, via een baxter dus, mag toegediend worden. Direct na het toedienen van de spuit kreeg Marta Gal abnormaal zware spiercontracties over het hele lichaam, ook in de baarmoeder. Dat zou volgens de deskundigen geleid hebben tot zuurstofgebrek bij Nils. Door dit zuurstoftekort liep het jongetje een hersenletsel op.

De rechter achtte het maandag bewezen dat V.D. onvoldoende voorzorg aan de dag legde en dat haar manier van handelen het hersenletsel en uiteindelijk ook de dood bij Nils heeft veroorzaakt. De gynaecologe zelf heeft altijd ontkend dat ze fouten maakte. Volgens haar advocaat Rudi Vermeiren kon het hersenletsel ook veroorzaakt zijn door een virale infectie. Maar volgens de deskundigen is die kans zeer klein. Vermeiren wierp voorts ook op dat Nils sowieso niet stierf door toedoen van zijn cliënte. “Het zijn de ouders en de artsen van het AZ Sint-Jan die uiteindelijk beslisten om de machines los te koppelen omdat het jongetje geen menswaardig bestaan zou kunnen leiden”, stelde hij tijdens het proces. Maar de rechter volgde die stelling maandag niet. “De stopzetting van de behandeling van Nils was het direct gevolg van de bijzonder zware hersenschade die hij had opgelopen tijdens de bevalling. Die hersenschade liep hij op door het gebrek aan voorzichtigheid bij de beklaagde. Het lijdt dan ook geen enkele twijfel dat het overlijden van Nils werd veroorzaakt door het gebrek aan voorzichtigheid in hoofde van de beklaagde.”

Marta Gal en Stijn Desomer, de ouders van Niels, reageren opgelucht op de uitspraak. “Voor ons was het belangrijk dat de rechtbank erkende dat ze fouten heeft gemaakt. En dat is nu gebeurd.”

V.D. werkt nog steeds in het Oostendse ziekenhuis. Ze is er zelfs diensthoofd. Ze kan nog beroep aantekenen tegen haar veroordeling. In 2012 stopte het ziekenhuis met het intramusculair toedienen van oxytocine.