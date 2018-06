Seriemoordenaar zat letterlijk onder de neus van de speurders

Tien jaar lang kon Joseph James DeAngelo (nu 73) verkrachten en moorden. Pas recent is hij ontmaskerd. Ondervragingen leerden nu hoe hij uit de handen van de politie kon blijven: hij dook onder in het rioolnetwerk.

The Golden State Killer, werd hij genoemd. Een naam, zonder gezicht. Een serieverkrachter en-moordenaar die meer dan 50 slachtoffers maakte in Californië (de Golden State) in de jaren ‘70 en ‘80. Pas een dikke maand geleden is hij ontmaskerd en opgepakt. Het bleek een ex-politieman te zijn: Joseph James DeAngelo.

Nog tijdens de jaren dat hij actief was, was er al een vermoeden dat de man dicht - zeer dicht - bij de politie stond. Omdat hij hen steeds te snel af was. Hij wist blijkbaar waar de politie verhoogde controles hield. Daardoor kon hij in minder bewaakte regio’s toeslaan.

Afvoerkanalen

Nu blijkt dat hij ook een grondige kennis had van het netwerk van afvoerkanalen in de staat Califonia. Die lopen soms dwars onder steden door. Jospeh James De Angelo wist welke deksels hij ongezien kon openmaken om in bepaalde wijken plots te verschijnen en even plots weer te verdwijnen.

Al tijdens zijn opleiding tot politieagent, maakte hij daarvan gebruik om in de buurt van de politieschool te gaan verkrachten. “Hij wist perfect onder welk deksel hij kon wegglippen om te ontkomen aan de vele politiecontroles in de buurt”, zei de onderzoeksrechter gisteren. “Hij zat letterlijk onder onze neus en we zagen het niet.”